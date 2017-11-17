Копеечное дело. Почему НБУ хочет отказаться от мелких монет

Нацбанк планирует ввести механизм округления цен. В ходу останутся лишь монеты номиналом 10 и 50 копеек

Нацбанк надеется сэкономить 91 млн грн в год, отказавшись от чеканки новых монет мелкого номинала. В перспективе регулятор намерен полностью вывести из обращения монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.

Чтобы снизить спрос на "мелочь" Нацбанк предлагает торговым сетям округлять сумму каждой покупки до десятых. Любой чек оканчивающийся в графе копеек цифрами от "1" до "4" округляется в пользу покупателя, от "5" до "9" - в пользу торговца.



Пока это только проект. До 18 декабря он находится в стадии общественного обсуждения, Нацбанк принимает любые пожелания и критику по этому поводу. Конечные срок принятия решения об оптимизации монетного ряда неизвестны, говорит директор департамента денежного оборота Нацбанка Виктор Зайвенко.



Зачем это нужно и какими могут быть следующие шаги НБУ? LIGA.net разбиралась в мотивах регулятора.



Дорого и бесполезно



На одного жителя Украины приходится 293 разменных монеты, всего на середину ноября в обращении находилось 12,9 млрд штук монет разного номинала, рассказывает Зайвенко. Большая часть из них, по данным НБУ, - монеты номиналом 1 и 10 копеек (2,4 и 3,8 млрд штук соответственно).



"Это огромные затраты на учет и транспортировку для всех участников денежного обращения - отмечает Зайвенко. - Номинальный ряд в Украине состоит из 16 монет и банкнот, это много - в большинстве стран Европы обращается не больше 12-13 номиналов".



За последние 4 года НБУ тратил на чеканку новых монет в среднем 160 млн грн в год, добавляет замглавы Департамента денежного обращения Оксана Галець. В 2016-м регулятор выпустил 506 млн новых монет.

Читайте также: Бюджет на девальвацию. Как местные власти могут обвалить гривню



Конкретные суммы затрат на чеканку НБУ не разглашает, ссылаясь на гостайну. Себестоимость производства 1, 2 и 5 копеек превышает их номинал в несколько раз, говорит Зайвенко. Нацбанк не намерен резко изымать эти монеты из обращения, но, если проект будет одобрен, выпускать их (плюс номинал в 25 копеек, который при изъятии 1 и 5 копеек станет неразменным), он уже не будет.



"Это мягкий вариант, общество его практически не заметит, - считает Зайвенко. - Параллельно с этим мы предлагаем ввести механизм округления сумм в чеках по оплате товаров и услуг".



Тотальное округление



Округлять придется не цену товара, а сумму расчета наличными, уточняют в Нацбанке. При стоимости в 10 грн 14 коп. на кассе нужно будет заплатить 10,10 грн (округление в пользу покупателя), при ценнике в 10,16 сумма округляется в сторону продавца до 10,20. При оплате картой округления не будет, отмечает Оксана Галець.



"Изымать из оборота мелкие монеты, кроме 10 и 50 копеек, будем постепенно - говорит Галець. - Если говорить о сроках полного изъятия, то судя по опыту других стран, это может занять около 5 лет".



В НБУ не видят причин, как механизм округления может повлиять на рынки и экономику в целом, отмечает замдиректора департамента монетарной политики НБУ Владимир Лепушинский.

Читайте также: Голландский дебют. Как Фонд гарантирования обновил свои аукционы



"Розничный рынок очень конкурентный, если кто-то и устанавливает цену в стиле "20 грн 14 копеек", делается это чисто для того, чтобы выглядеть выгоднее по сравнению с соседним магазином, - считает Лепушинский. - К тому же большая часть сетей уже разработала свои правила округления, а на рынках и других мелких точках цен с "копейками" давно нет".



В банковскую систему возвращается только 4% выпущенных монет, они постоянно находятся в обращении и не выходят за пределы розницы, говорит Зайвенко.



"Это объективный процесс, рынок сам отторгает мелкие монеты, - рассказывает руководитель экономических программ Института общественно-экономических исследований Ярослав Жалило. - В магазинах крайне редко на сдачу дают 1-2-5 копеек, а даже если и дают, то их никто не забирает".



5 гривень одной монетой



О дальнейших шагах по оптимизации "монетного ряда" в Нацбанке говорят осторожно. Среди потенциальных идей, которые обсуждают сейчас в НБУ, - замена двух- и пятигривневых банкнот монетами, а также выпуск новой купюры в 1000 гривень, говорит Зайвенко.



"Мы только изучаем эти вопросы, конкретных решений нет, - рассказывает он. - Пока концентрируемся на замене стогривневых банкнот образца 2014 года и пятисотгривневых 2015 года на новые".



Теоретически, замена купюры монетой Нацбанку выгодна: срок службы банкнот не превышает двух лет, тогда как монета служит десятилетиями, добавляет Зайвенко. У монет есть еще одно преимущество перед банкнотами - их удобнее использовать в платежных терминалах, которые часто не принимают мятые и поврежденные купюры, говорит Жалило.



Радикальных "монетных" решений от НБУ в ближайшее время не стоит ожидать из-за возможного психологического эффекта подобных изменений, считает исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко.

Читайте также: Продать по-новому. Что нового в формальных правилах приватизации



"Показательно, что часть монет все-таки остается - рассказывает он. - Если речь идет о том, что экономически невыгодно все, почему бы не отказаться от чеканки полностью? Значит, НБУ пытается найти некий компромисс или отвлечь внимание от других проблем, например, с монетарной политикой".



При выпуске тысячной банкноты, Нацбанк будет ориентироваться на потенциальную реакцию общества - новая купюра окончательно закрепит переход Украины к новому масштабу цен, говорит Жалило.



Подобная логика применима к полному отказу от копеечных монет и замене на них некоторых мелких банкнот, отмечает Устенко. Для такой страны как Украина, где за период с момента введения гривни инфляция превысила тысячу процентов, чеканка монет - это дорогое удовольствие, было бы логично ограничить ее несколькими номиналами, добавляет он.



"Но здесь тоже возникает психологический момент - такое понятие как копейка исчезает, - говорит Устенко. - А это уже совершенно другое восприятие нашей денежной единицы и ее реальной стоимости".