Суверенные рейтинги Индии выросли впервые за 14 лет

Moody's повысило суверенные рейтинги Индии до уровня до Baa2 со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенные рейтинги Индии впервые за 14 лет - с последней ступени инвестиционного уровня Baa3 до Baa2. Прогноз - стабильный, сообщает Интерфакс.

Moody's объяснило свое решение реформами индийского правительства и устойчиво высокими темпами роста индийской экономики.

Экономика Индии в 2018 г. вырастет на 7-8%, заявил министр финансов страны Арун Джайтли. По его словам, основной негатив после масштабных реформ, демонетизации и введение налога на товары и услуги уже прошел.

Во втором квартале текущего года рост ВВП Индии замедлился до минимума за 3 года - 5,7% в годовом выражении. По оценкам экономистов, опрошенных Thomson Reuters, в текущем финансовом году, завершающемся 31 марта, индийская экономика прибавит 6,7%.

Moody's также ожидает замедления роста ВВП Индии в текущем фингоду до 6,7%, однако в следующем фингоду подъем усилится до 7,5% и сохранится на сопоставимо высоком уровне в 2019 г. и после него.

По мнению аналитиков Moody's, реформы в Индии вселяют уверенность в том, что правительству удастся справиться с высоким уровнем госдолга даже в случае потрясений. На конец 2016 г. госдолг Индии составлял 68% ВВП, тогда как среднее значение для государства с рейтингами группы Baa - 44%.

Ранее сообщалось, что в Moody's спрогнозировали рост мировой экономики на два года вперед.

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