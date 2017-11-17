Суверенные рейтинги Индии выросли впервые за 14 лет
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенные рейтинги Индии впервые за 14 лет - с последней ступени инвестиционного уровня Baa3 до Baa2. Прогноз - стабильный, сообщает Интерфакс.
Moody's объяснило свое решение реформами индийского правительства и устойчиво высокими темпами роста индийской экономики.
Экономика Индии в 2018 г. вырастет на 7-8%, заявил министр финансов страны Арун Джайтли. По его словам, основной негатив после масштабных реформ, демонетизации и введение налога на товары и услуги уже прошел.
Во втором квартале текущего года рост ВВП Индии замедлился до минимума за 3 года - 5,7% в годовом выражении. По оценкам экономистов, опрошенных Thomson Reuters, в текущем финансовом году, завершающемся 31 марта, индийская экономика прибавит 6,7%.
Moody's также ожидает замедления роста ВВП Индии в текущем фингоду до 6,7%, однако в следующем фингоду подъем усилится до 7,5% и сохранится на сопоставимо высоком уровне в 2019 г. и после него.
По мнению аналитиков Moody's, реформы в Индии вселяют уверенность в том, что правительству удастся справиться с высоким уровнем госдолга даже в случае потрясений. На конец 2016 г. госдолг Индии составлял 68% ВВП, тогда как среднее значение для государства с рейтингами группы Baa - 44%.
Ранее сообщалось, что в Moody's спрогнозировали рост мировой экономики на два года вперед.
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