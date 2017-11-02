 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.42  26.70   EUR:  31.03  31.61
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Таможня в октябре пополнила госбюджет на рекордные 30 млрд грн

02.11.2017 12:04
По данным ГФС, таможенники перевыполнили план по сборам в бюджет на 5,3 млрд грн
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Таможни Государственной фискальной службы в октябре перечислили в госбюджет более 30 млрд грн. Это на 5,3 млрд грн больше, чем было запланировано в бюджетной росписи и на 37,3% больше, чем в октябре прошлого года. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГФС.

Среднедневные отчисления превышают 1,43 млрд грн. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года этот показатель увеличился на 31%.

За январь-октябрь было перечислено более 253,6 млрд грн. Это превышает запланированные показатели на 12%. Дополнительно бюджет получил более 27 млрд грн. Фактические поступления по сравнению с январем-октябрем 2016 года выросли почти на 65 млрд грн.

"Это дает возможность ГФС выполнить свои обязательства по финансированию ремонта и реконструкции дорожной инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

В рамках эксперимента с начала года таможнями уже перечислено 10,2 млрд грн. Только в октябре на ремонт дорог в регионах должно быть направлены рекордные 1,86 млрд грн.

Также сообщается, что Одесская таможня ГФС уже в середине октября выполнила годовой план, перечислив в госбюджет 16,7 млрд грн. На 1 ноября объем перечисленных таможенных платежей составил 17,54 млрд грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в TwitterFacebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Госбюджет, ГФС
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров