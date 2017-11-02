Таможня в октябре пополнила госбюджет на рекордные 30 млрд грн

По данным ГФС, таможенники перевыполнили план по сборам в бюджет на 5,3 млрд грн

Таможни Государственной фискальной службы в октябре перечислили в госбюджет более 30 млрд грн. Это на 5,3 млрд грн больше, чем было запланировано в бюджетной росписи и на 37,3% больше, чем в октябре прошлого года. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГФС.

Среднедневные отчисления превышают 1,43 млрд грн. По сравнению с соответствующим периодом 2016 года этот показатель увеличился на 31%.

За январь-октябрь было перечислено более 253,6 млрд грн. Это превышает запланированные показатели на 12%. Дополнительно бюджет получил более 27 млрд грн. Фактические поступления по сравнению с январем-октябрем 2016 года выросли почти на 65 млрд грн.

"Это дает возможность ГФС выполнить свои обязательства по финансированию ремонта и реконструкции дорожной инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

В рамках эксперимента с начала года таможнями уже перечислено 10,2 млрд грн. Только в октябре на ремонт дорог в регионах должно быть направлены рекордные 1,86 млрд грн.

Также сообщается, что Одесская таможня ГФС уже в середине октября выполнила годовой план, перечислив в госбюджет 16,7 млрд грн. На 1 ноября объем перечисленных таможенных платежей составил 17,54 млрд грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.