МВФ о работе в Украине: проект госбюджета пока не согласован
Международный валютный фонд (МВФ) планирует продолжить обсуждать с украинскими властями проект госбюджета на 2018 год. Об этом сказано в пресс-релизе фонда со ссылкой на постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана.
Сообщается, что эксперты МВФ посетили Киев в период с 9 по 17 ноября для проведения технического обсуждения проекта госбюджета на 2018 год. "Обсуждение будет продолжаться в последующие недели для того, чтобы обеспечить соответствие в принятом бюджете показателя дефицита в 2,5% ВВП, который согласован программой экономических реформ Украины, поддерживаемой фондом", - отметил Люнгман.
Напомним, 14 ноября, Верховная Рада приняла проект госбюджета-2018 в первом чтении.
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Проект госбюджета был зарегистрирован в Верховной Раде 15 сентября.
Документ предусматривает рост ВВП на 3%, инфляцию - на уровне 7%, дефицит - в 2,4% ВВП, валютный курс 29,3 грн/$.
Согласно регламенту Верховной Рады, в первом чтении проект госбюджета должен быть принят до 20 октября, во втором - до 20 ноября. В целом закон должен быть принят до 1 декабря.
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