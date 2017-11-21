Украине не обойтись без новой программы с МВФ - НБУ

В Нацбанке заявляют, что Украину ожидает плотный график погашений долгов

Украине необходимо будет подписать новую программу с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил замглавы НБУ Олег Чурий, сообщает пресс-служба регулятора.

Чурий отметил, что после завершения текущей программы сотрудничества с МВФ Украине необходимо будет провести еще одну программу. "В ближайшее время нас ожидает очень плотный график погашений внешнеэкономической задолженности, а новая программа сотрудничества будет залогом макрофинансовой стабильности и позволит проводить необходимые реформы при поддержке МВФ", - подчеркнул Чурий.

Он напомнил, что НБУ прогнозирует получение $3,5 млрд в 2018 году, в том числе поступления следующего транша уже в первом квартале 2018 года.

По данным предварительного проспекта эмиссии еврооблигаций, Украина в 2018-2022 годах должна выплатить в счет погашения и обслуживания внешних кредитов $28,7 млрд.

По данным Минфина, прямой внешний долг на конец сентября составлял $38,65 млрд. Совокупный государственный долг Украины в сентябре вырос на 0,62%, до $77,03 млрд.

По прогнозам международного рейтингового агентства Fitch, следующий транш МВФ может составить $1,9 млрд.

Напомним, ранее постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что устойчивая пенсионная реформа, законодательство о приватизации и ранее согласованная внутренняя корректировка цен на газ - это те цели, которые Украина должна выполнить, чтобы претендовать на следующий транш.

В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.



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