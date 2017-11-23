Великобритания покинула пятерку крупнейших экономик мира
Экономика Великобритании опустилась на шестое место по величине в мире. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на прогнозы ВВП Великобритании, опубликованные Международным валютным фондом (МВФ).
Место Британии в пятерке крупнейших экономик мира впервые с 2013 года заняла Франция.
Причиной замедления экономического роста Соединенного Королевства стал Brexit.
Таким образом, первая пятерка экономик по версии МВФ выглядит следующим образом: США, Китай, Япония, Германия и Франция.
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