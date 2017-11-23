Инфляция в Венесуэле превысила 4000%
В Венесуэле усугубляется гуманитарная катастрофа, вызванная экономической политикой правительства. Национальная валюта, боливар, резко упала в цене, а цены на продукты выросли. В стране - нехватка продовольствия и медикаментов. Об этом сообщает CNN Money.
По данным сайта DolarToday, боливар потерял 96% стоимости с начала 2017 г. Сейчас за $1 дают 84 тыс. боливаров, тогда как в начале ноября - 41 тыс. боливаров, а в январе -3,1 тыс.
Как считает Стив Ханке, профессор университета Джона Хопкинса, эксперт по вопросам гиперинфляции, инфляция в Венесуэле по сравнению с минувшим годом составила 4115%.
Венесуэльская исследовательская фирмы Ecoanalitica оценила инфляцию по итогам октября в 1430% в годовом выражении.
Президент страны Николас Мадуро заявил, что страна проведет реструктуризацию внешнего долга. По данным агентства Moody's Investor Service, внешний долг Венесуэлы составляет не менее $141 млрд.
Ранее сообщалось, что власти Венесуэлы рассматривают возможность создания собственной криптовалюты для преодоления гиперинфляции.
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