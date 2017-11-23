Минфин изменил оценку рисков для налоговых накладных
Министерство финансов внесло изменения в критерии оценки степени рисков автоматической системой регистрации налоговых накладных. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Введено автоматическое принятие таблицы плательщика, у которого налоговая нагрузка более 2% и объем поставок товаров или услуг, составленных с 1 января 2017 года в реестре, составляет более 25% от общего объема поставок за соответствующий период", - уточняет Минфин.
Теперь Государственная фискальная служба будет автоматически обсчитывать данные показателей каждого 10 числа и плательщик сможет узнать о результатах в своем электронном кабинете.
В министерстве отметили, что внесены изменения в критерии, которые делают невозможными манипуляции с "рисковым составом" (зависимость допустимого процента рисковых товаров в остатке от налоговой нагрузки).
Градация уровня рискового товара в зависимости от налоговой нагрузки следующая^
- налоговая нагрузка более 3% - допустимое преобладание рискового товара или услуги до 75%;
- от 2-3 процентов - 60% рискового товара/услуги;
- от 1,5 - 2 процентов - 50% рискового товара/услуги;
- от 1 - 1,5 процентов - 40% рискового товара/услуги;
- от 0,5 - 1 процента - 30% рискового товара/услуги.
За счет автоматической регистрации технологических карт значительно уменьшится количество плательщиков реального сектора, подпадающих под мониторинг.
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