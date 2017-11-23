Блокировка налоговых накладных: как защитить свой бизнес?

Количество судебных дел по блокированию накладных растет. Как правило, победу празднуют плательщики НДС (укр.)

Всього за три місяці існування системи автоматичної реєстрації - в період з 1 липня по 30 вересня 2017 року - Державна фіскальна служба України було заблокувала 372 674 податкових накладних. Виправдовуючись, фіскальна служба пояснює, що вказана цифра складає лише 1% від загальної кількості накладних. А позитивні наслідки у вигляді попередження формування фіктивного податкового кредиту, на думку фіскалів, сягають близько 7 додаткових мільярдів гривень до державного бюджету.



Але чи спадає на думку це твердження підприємцеві у разі блокування складеної ним податкової накладної? Звичайно ні. Підприємець одразу ж стикається з наслідками такого блокування, а вони можуть бути серйозними, оскільки така проблема може стати причиною виникнення й інших. Наприклад, до платника податку на додану вартість можуть бути застосовані штрафні санкції з боку контрагентів у зв"язку із невиконанням умов договору. Покупець не має права на податковий кредит до того часу, поки постачальник не розблокує податкову накладну.



Як оскаржити блокування податкових накладних



Враховуючи, що разом з шахраями та схемниками блокуються і накладні підприємців реального сектору економіки, виникає необхідність у реальному та дієвому механізмі захисту прав платника ПДВ. Механізм захисту може складатися з декількох етапів, які на початку є вирішенням проблеми в адміністративному порядку.



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Так, після обробки податкової накладної фіскальна служба надсилає платнику податку на додану вартість квитанцію, яка містить інформацію про реєстрацію податкової накладної або про зупинення її реєстрації. Платнику ПДВ надається право після отримання квитанції надати фіскальній службі письмові пояснення та документи, що підтверджують реальність операцій, вказаних в накладній.



Письмові пояснення та відповідні документи протягом п'яти робочих днів з дня їх отримання розглядаються комісією Державної фіскальної служби, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної або відмову в такій реєстрації. Однак, зважаючи на те, що ані квитанція ані рішення не містять жодного обґрунтування або рекомендацій по усуненню можливих недоліків, стадія вирішення проблеми в адміністративному порядку є грою в рулетку. Причини зупинення реєстрації відомі лише самій автоматизованій системі, а платнику залишається лише посилання на відповідність податкової накладної критеріям оцінки ступенів ризику.



Таким чином, після отримання рішення комісії фіскальної служби про відмову в реєстрації податкової накладної, відбувається перехід з етапу вирішення проблеми в адміністративному порядку до порядку судового. Щоденно кількість справ даної категорії зростає, а результати їх розгляду для платника податку на додану вартість, здебільшого, є позитивними.



Приймаючи до уваги досить короткі строки існування автоматизованої системи, практика Вищого адміністративного суду відсутня, проте апеляційні суди вже вказали на конкретні порушення законодавства у рішеннях Державної фіскальної служби про відмову в реєстрації податкових накладних.



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Ахіллесова п'ята вказаних рішень полягає у тому, що вони не містять конкретних вказівок на те, які документи платника ПДВ складені з порушеннями законодавства або яких документів не вистачає. При цьому, не надаючи жодного обґрунтування щодо недостатнього обсягу поданих платником документів.



Як уникнути суттєвих витрат



За таких обставин, в оскарженні незаконних дій Державної фіскальної служби безсумнівно є сенс, а шанси на позитивне судове рішення для платника податку є досить високими. Та разом з тим, як вказано вище, платник ПДВ, податкова накладна якого не була зареєстрована на підставі рішення фіскальної служби, ризикує зазнати істотних матеріальних витрат.



За таких обставин доцільним є пред'явлення відповідної позовної вимоги. Це передбачено Цивільним кодексом, положення якого вказують на право кожного на відшкодування за рахунок держави матеріальної шкоди, завданої незаконними діями посадових чи службових осіб, покладаючи обов"язок відшкодування на відповідний орган.



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Залежно від конкретного випадку, позовна вимога щодо матеріальної компенсації може полягати у відшкодуванні реальних збитків, упущеної вигоди, а також шкоди завданої діловій репутації. Останнє з переліченого може мати місце, наприклад, у разі неодноразового розірвання договорів контрагентами платника податку у зв'язку із невиконанням ним умов договорів, пов'язаного із блокуванням реєстрації податкової накладної



Таким чином, система автоматичної реєстрації податкових накладних, на жаль, є недопрацьованою, Це призводить до блокування податкових накладних, яке не завжди відбувається у відповідності до критеріїв, визначених законодавством. Проте позитивна судова практика вказує на можливість захисту прав платників податку на додану вартість, звертаючи увагу на необхідність індивідуального підходу до прийняття рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкових накладних та необхідності належного обґрунтування такого рішення.

Володимир Пищида, юрист судового блоку компанії Investment Service Ukraine