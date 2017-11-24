Турция может попасть в черный список офшоров ЕС
Турция может попасть в черный список налоговых убежищ уже в декабре. Об этом свидетельствуют материалы рабочей группы ЕС, которая составляет список "юрисдикций, не сотрудничающих по вопросам налогообложения", сообщает Bloomberg.
Рабочая группа ЕС считает, что Турция сделала недостаточно для обеспечения прозрачности налогообложения и борьбе со сверхльготными налоговыми режимами.
Группа планирует представить рекомендации по черному списку министрам финансов ЕС на совещании 5 декабря.
Также сообщается, что в перечень могут быть добавлены 36 стран, включая Армению, острова Кука, Маршалловы острова, Панаму, Сербию и Тунис.
Как заявил накануне в интервью Reuters министр финансов Турции Наджи Агбал, включение Турции в этот перечень ничем не обосновано. По его словам, страна соблюдает все обязательств в сфере налогообложения. Агбала сообщил, что ЕС было направлено письмо, в котором Турция подтверждает готовность провести работу в этой сфере.
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