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Турция может попасть в черный список офшоров ЕС

24.11.2017 09:03
Европейский союз может включить Турцию в черный список налоговых убежищ
Фото - ЕРА

Турция может попасть в черный список налоговых убежищ уже в декабре. Об этом свидетельствуют материалы рабочей группы ЕС, которая составляет список "юрисдикций, не сотрудничающих по вопросам налогообложения", сообщает Bloomberg.

Рабочая группа ЕС считает, что Турция сделала недостаточно для обеспечения прозрачности налогообложения и борьбе со сверхльготными налоговыми режимами.

Группа планирует представить рекомендации по черному списку министрам финансов ЕС на совещании 5 декабря.

Также сообщается, что в перечень могут быть добавлены 36 стран, включая Армению, острова Кука, Маршалловы острова, Панаму, Сербию и Тунис.

Как заявил накануне в интервью Reuters министр финансов Турции Наджи Агбал, включение Турции в этот перечень ничем не обосновано. По его словам, страна соблюдает все обязательств в сфере налогообложения. Агбала сообщил, что ЕС было направлено письмо, в котором Турция подтверждает готовность провести работу в этой сфере.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: офшор, Турция
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