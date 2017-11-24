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Порошенко и Юнкер обсудили новый финансовый пакет ЕС для Украины

24.11.2017 11:13
Президент Украины и глава Еврокомиссии обсудили оптимизацию финансовой помощи Украине со стороны ЕС
Александр Данилюк, Петр Порошенко, Йоханнес Хан, Жан-Клод Юнкер (фото - пресс-служба АП)

Президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе обсудил оптимизацию финансовой помощи со стороны Европейского союза (ЕС) и перспективы нового финансового пакета с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Об этом сообщает пресс-служба АП.

"Лидеры обсудили пути оптимизации финансовой помощи со стороны ЕС и перспективы нового финансового пакета", - говорится в сообщении.

На встрече также шла речь об интеграции Украины в общий цифровой и энергетический рынки ЕС. Собеседники обратили внимание и на подготовку европейской инвестиционной конференции по помощи Украине в 2018 году.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, ассоциация с ЕС, Порошенко Петр, Юнкер
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