Порошенко и Юнкер обсудили новый финансовый пакет ЕС для Украины

Президент Украины и глава Еврокомиссии обсудили оптимизацию финансовой помощи Украине со стороны ЕС

Президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе обсудил оптимизацию финансовой помощи со стороны Европейского союза (ЕС) и перспективы нового финансового пакета с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Об этом сообщает пресс-служба АП.



"Лидеры обсудили пути оптимизации финансовой помощи со стороны ЕС и перспективы нового финансового пакета", - говорится в сообщении.



На встрече также шла речь об интеграции Украины в общий цифровой и энергетический рынки ЕС. Собеседники обратили внимание и на подготовку европейской инвестиционной конференции по помощи Украине в 2018 году.



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