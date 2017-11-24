Киевсовет утвердил условия реструктуризации бондов

Киевский городской совет утвердил условия реструктуризации евробондов на $101,15 млн

Киевский городской совет утвердил реструктуризацию еврооблигаций на $101,15 млн. Об этом сообщает пресс-служба совета в газете Крещатик.



Условия реструктуризации предполагают процентную ставку по евробондам не выше 7,5% годовых и амортизационный механизм погашения. Погашение основной суммы будет происходить четырьмя равными траншами: 15 июня 2021 года, 15 декабря 2021 года, 15 июня 2022 года, 15 декабря 2022 года.



Начисление и выплата процентов будут осуществляться раз в полгода. Кроме того, процентный доход, который начислялся в течение действия моратория на обслуживание ценных бумаг, будет капитализирован. Его прибавят к основной сумме долга.



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