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Киевсовет утвердил условия реструктуризации бондов

24.11.2017 14:05
Киевский городской совет утвердил условия реструктуризации евробондов на $101,15 млн
Фото: EPA

Киевский городской совет утвердил реструктуризацию еврооблигаций на $101,15 млн. Об этом сообщает пресс-служба совета в газете Крещатик.

Условия реструктуризации предполагают процентную ставку по евробондам не выше 7,5% годовых и амортизационный механизм погашения. Погашение основной суммы будет происходить четырьмя равными траншами: 15 июня 2021 года, 15 декабря 2021 года, 15 июня 2022 года, 15 декабря 2022 года.

Начисление и выплата процентов будут осуществляться раз в полгода. Кроме того, процентный доход, который начислялся в течение действия моратория на обслуживание ценных бумаг, будет капитализирован. Его прибавят к основной сумме долга.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Киев, гособлигации
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