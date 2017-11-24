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НБУ запретил работать крупнейшей сети обменников

24.11.2017 17:35
Нацбанк отозвал у компании Абсолют Финанс лицензию на валютообменне операции
Фото: EPA

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение отозвать у финансовой компании Абсолют Финанс генеральную лицензию на осуществление валютных операций. Согласно сообщению на официальном сайте, соответствующее постановление N863-ра регулятор принял вчера, 23 ноября.

Такое решение принято в связи с выявленными многочисленными фактами нарушений порядка организации и осуществления валютно-обменных операций, в том числе по организации защиты помещений структурных подразделений, в которых осуществляется обмен валют.

НБУ выдал компании Абсолют Финансу новую лицензию на валютообменные операции в августе прошлого года. За месяц до этого сообщалось, что компании принадлежат более 1,22 тыс. пунктов обмена валют - половина ото всех имеющихся в Украине обменников.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, обменный пункт
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