НБУ запретил работать крупнейшей сети обменников

Нацбанк отозвал у компании Абсолют Финанс лицензию на валютообменне операции

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение отозвать у финансовой компании Абсолют Финанс генеральную лицензию на осуществление валютных операций. Согласно сообщению на официальном сайте, соответствующее постановление N863-ра регулятор принял вчера, 23 ноября.



Такое решение принято в связи с выявленными многочисленными фактами нарушений порядка организации и осуществления валютно-обменных операций, в том числе по организации защиты помещений структурных подразделений, в которых осуществляется обмен валют.



НБУ выдал компании Абсолют Финансу новую лицензию на валютообменные операции в августе прошлого года. За месяц до этого сообщалось, что компании принадлежат более 1,22 тыс. пунктов обмена валют - половина ото всех имеющихся в Украине обменников.



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