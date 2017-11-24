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Порошенко договорился с ЕС о выделении новой финпомощи Украине

24.11.2017 18:09
На саммите Восточного партнерства президент Порошенко договорился с Еврокомиссией о выделении Украине макрофинансовой помощи на 2018-2019 гг.
Петр Порошенко (фото - пресс-служба АП)

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о договоренности с Еврокомиссией о выделении макрофинансовой помощи на 2018 и 2019 годы, пишет пресс-служба АП.

"Договорились о том, что на следующей неделе Еврокомиссия выпустит коммюнике об очень амбициозном проекте макрофинансовой помощи на 2018-2019 годы - три транша - такой же объем, причем начинаем работать прямо с января 2018 года", - сказал глава государства.

Президент добавил, что сумму помощи договорились не разглашать.

Как сообщает ЕП со ссылкой на источник в Брюсселе объем каждого из трех запланированных траншей макрофинансовой помощи составляет 600 млн евро, при чем есть вероятность, что эта сумма окажется даже выше. Таким образом, в случае реализации договоренностей общий объем новой программы может составить не менее 1.8 млрд евро.

Ранее сегодня сообщалось, что Порошенко обсудил оптимизацию финансовой помощи со стороны Европейского союза и перспективы нового финансового пакета с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, ассоциация с ЕС, Порошенко Петр
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