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Социальные выплаты для инвалидов вырастут с 1 декабря

27.11.2017 11:41
По словам вице-премьера Павла Розенко, социальные выплаты людям с инвалидностью вырастут в результате повышения прожиточного минимума
Павел Розенко

С 1 декабря 2017 года вырастет размер около 10 видов социальных выплат для людей с инвалидностью. Об этом в эфире Эспресо.TV заявил вице-премьер Павел Розенко.

"Мы усилили пенсионное обеспечение инвалидов и размер пенсии инвалидам уже увеличен с 1 октября 2017 года. Тем, кто получал 949 грн, пенсия выросла на 44% - до 1373 грн, другим категориям инвалидов повышение произошло в среднем на 11%. Но люди с инвалидностью получают также социальную помощь, которая зависит, в частности, от размера прожиточного минимума", - сказал он.

По словам Розенко с 1 декабря этого года произойдет повышение прожиточного минимума, вырастут и соответствующие социальные выплаты людям с инвалидностью - это около 10 видов выплат.

Розенко также отметил, что с 1 декабря 2017 для всех категорий граждан произойдет повышение социальных пособий, размер которых зависит от размера прожиточного минимума.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Розенко, социальная помощь
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