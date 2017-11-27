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Финпомощь ЕС для Украины составит €1,8 млрд - министр финансов

27.11.2017 16:03
Глава Минфина подтвердил, что новая макрофинансовая помощь ЕС для Украины составит €1,8 млрд
Александр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)

Министр финансов Украины Александр Данилюк подтвердил, что Украина намерена привлечь €1,8 млрд в рамках новой макрофинансовой помощи Евросоюза. Об этом сообщают Украинские новости.

"Это новый шаг к усилению взаимодействия с Европейским союзом. Похожие программы помогли нашим соседям развиваться, в частности, внедрять важные реформы и улучшать инфраструктуру", - сказал Данилюк.

По его словам, была достигнута договоренность, что условия этой программы финансирования будут соответствовать основным приоритетам правительства и стратегических целям страны.

"Подробные условия мы будем рассматривать и обсуждать с нашими европейскими коллегами в ближайшее время. Работу по этому вопросу Минфин уже начинает на этой неделе", - сообщил министр.

Президент Петр Порошенко 24 ноября сообщил о договоренности с Еврокомиссией о выделении Украине макрофинансовой помощи на 2018 и 2019 годы. Позже в тот же день стало известно, что сумма помощи составит €1,8 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, ассоциация с ЕС, Данилюк
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