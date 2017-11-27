Украина в Стране чудес: почему Минфин ведет нас к дефолту

Сколько Украина на самом деле должна кредиторам и почему дефолт намного ближе, чем мы думаем

Мы часто обсуждаем проблему украинского госдолга, но мало кто ставит вопрос более конкретно: а сколько же Украина вообще должна?



Официальная информация с сайта Минфина - $77 млрд. Но я знаю совсем другие цифры, которыми со мной поделились депутаты, направившие депутатский запрос в министерство - $118 млрд.



Какой из этих цифр верить? И почему никто не учитывает, например, $3 млрд, за которые мы судимся с Россией, где первую инстанцию фактически проиграли? Не говоря уже об опционах на ВВП Украины, где вообще непонятно, как и сколько денег нам придется дополнительно выплатить кредиторам (так называемые варранты, реструктуризация еврооблигаций, проведенная Минфином Натальи Яресько - Ред.).

Фактическая сумма госдолга гораздо больше, чем нам показывают, это очевидно. И Минфин нужно в прямом смысле заставить давать полную и объективную информацию. Получается, что мы в лице министерства банально не честны перед собой. А то, что мы видим сейчас на их сайте - просто неприкрытая ложь.



Это только вершина проблемы. Публичная часть госдолга говорит нам, что в 2019 году Украине нужно будет выплатить $5 млрд. Это МВФ, евробонды, облигации по американским гарантиям. Но есть и другие долги (а значит, и другие цифры): например, китайские свопы, которые китайцы могут потребовать обратно (а это еще плюс $1,5 млрд в год), корейские деньги. Цифры с депутатского запроса дают несколько другую картину: по $9 млрд потенциальных выплат ежегодно в 2018-2019-м.

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Украина настолько глубоко проглотила долговой крючок, что у нас нет физической возможности даже дергаться. А Минфин, этому только рад. Он успешно пользуется логичным бегством украинцев из депозитов в гособлигации под влиянием снижения ставок. Физлица вложили уже миллиард гривень в ОВГЗ. Минфину это дает возможность спокойно размещать долговые бумаги на внутреннем рынке, а властям - не выполнять требования МВФ (какими бы они ни были). Ведь зачем это делать, если можно одолжить деньги теперь еще и у граждан?



Эта тенденция будет продолжаться весь 2018 год - деньги с банковских депозитов будут плавно перетекать в карман Минфина. Иллюзия, что у нас все хорошо с финансами, только усилится. Беда в том, что ее поддерживают и крупные западные игроки (например, S&P и Morgan Stanley), которые дают феноменально позитивные прогнозы по гривне на ближайшие годы: в среднем до 28 грн/$ до конца 2019 года.



Правительство ликует. Но нам (и в первую очередь - им) важно осознавать, что деньги Украине дают не потому, что мы такие успешные, как страна и как экономика. Просто мир сегодня такой - денег у глобальных инвесторов слишком много, еврооблигации размещают даже такие страны, как Нигерия, Таджикистан, Бахрейн и Беларусь. И это очень большая наша проблема: из-за этого "изобилия" мы не замечаем, как со скоростью Титаника движемся к бетонной стене в виде дефолта.

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И ладно бы мы потратили этот ворох долгов на что-то эффективное. Ведь каждый бизнесмен, когда берет кредит, старается на этом заработать. Но что сделала Украина? Купила, например, несколько банков, напечатав под это ОВГЗ на более чем 200 млрд грн. Опять же в счет госдолга.



Иллюзии на этом для нас не заканчиваются. Мы живем в условиях, когжа инфляция в Украине выгодна. В этом году бюджет получит дополнительно порядка 60 млрд грн "инфляционных" доходов, перекрыв "успех" 2015-го (40 млрд грн.). Этим пользовалось правительство Азарова, так происходит и сейчас. И ни те, ни другие никто не учитывают последствия: инфляция порождает девальвацию. А от этого неизбежно вырастет и госдолг.



Выходит, что мы не честны перед собой даже когда считаем госдолг, даже когда формируем бюджет.

С одной стороны, мы имеем первичный профицит бюджета. Но это только поверхностная оценка: из-за огромных долгов страна вынуждена постоянно нести гигантские процентные расходы. А это снова дает дефицит бюджета. Страна упорно работает для того, чтобы просто обслуживать долги. О полном их погашении речь не идет в принципе.



Как государство решает проблему бюджетного дефицита? Оно начинает поднимать налоги. Это самораскручивающийся процесс: бизнес уходит в тень или за границу, население "голосует ногами" и делает то же самое.



Власть, тем временем, живет словно Алиса в Стране чудес, не замечая того, что в таких условиях, мы с высокой долей вероятности врежемся в дефолтную стену уже в 2019 году.



Чем это все закончится для страны, я не знаю. Но пока наша ситуация очень сильно напоминает то, что уже когда-то происходило с Украиной. В УНР, ровно 100 лет назад.

Эрик Найман,

управляющий партнер компании Capital Times