Минфин предлагает наказывать налогоплательщиков по-новому

В Министерстве финансов решили реформировать систему наказания налогоплательщиков

Министерство финансов Украины совместно с экспертами интерактивной налоговой платформы TaxLink разработало законопроект о реформе института финансовой ответственности за нарушение налогового законодательства.

Минфин предлагает установить принцип виновной ответственности налогоплательщиков вместо существующей в настоящее время ответственности налогоплательщика без вины.

"В частности, налогоплательщик будет считаться виновным в совершении налогового правонарушения, если будет установлено, что он имел возможность соблюдения правил и норм, за нарушение которых Налоговым кодексом Украины предусмотрена ответственность, однако не принял достаточных мер по их соблюдению", - сказано в комментарии у законопроекту.

Документом предусмотрена система смягчающих и освобождающих от ответственности обстоятельств, при которых налогоплательщики не будут привлекаться к ответственности, например, из-за сбоя электронных систем принятия отчетности.

Законопроект содержит механизм возмещения государством вреда за неправомерные решения контролирующих органов и предлагает упрощенную процедуру такой компенсации.

Новшества касаются также изменений в налоговом уведомлении-решении, которыми предлагается ввести обязательное подробное изложение фактических обстоятельств дела и обоснование контролирующим органом введенных санкций.

Сейчас при Минфине создана рабочая группа, которая доработает законопроект с учетом международного опыта.

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