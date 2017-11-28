Дефицит госбюджета в октябре сократился до 13,6 млрд грн

В январе-октябре госбюджет сведен с профицитом в 1,4 млрд грн

В октябре дефицит государственного бюджета сократился в сравнении с сентябрьскими показателями: до 13,6 млрд грн (в том числе по общему фонду - 12,6 млрд грн) по сравнению с 23,5 млрд грн и 22,8 млрд грн, соответственно. Об этом Государственная казначейская служба сообщает на официальном сайте.



В январе-октябре госбюджет сведен с профицитом в 1,4 млрд грн - за счет 27,7 млрд грн профицита по специальному фонду (благодаря поступившим от спецконфискации средствам на сумму около 30 млрд грн в апреле этого года).



Дефицит по общему фонду по итогам 10 месяцев составил 26,3 млрд грн.



Плановый дефицит на 2017 год составляет 80,9 млрд грн, в том числе по общему фонду - 62,3 млрд грн.



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