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Минфин одолжил на внутреннем рынке $575 млн

29.11.2017 10:27
Вчера Минисерство финансов провело аукцион по размещению валютных и гривневых гособлигаций

Министерство финансов на аукционе вчера, 28 ноября, разместило семь серий валютных облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму более $575,09 млн. Об этом министерство сообщает на официальном сайте.

Срок обращения указанных ценных бумаг - от 490 до 546 дней. В то же время есть возможность досрочного погашения.

Доходность ценных бумаг зафиксирована на уровне 3,85% годовых. Начисление и выплату процентного дохода будут осуществлять раз в полгода.

На аукцион Минфин также выставил гривневые госбонды со сроком обращения от 175 до 994 дней, однако ни одной из гривневых облигаций разместить не удалось.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: гособлигации, Министерство финансов
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