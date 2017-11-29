Минфин одолжил на внутреннем рынке $575 млн
Министерство финансов на аукционе вчера, 28 ноября, разместило семь серий валютных облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму более $575,09 млн. Об этом министерство сообщает на официальном сайте.
Срок обращения указанных ценных бумаг - от 490 до 546 дней. В то же время есть возможность досрочного погашения.
Доходность ценных бумаг зафиксирована на уровне 3,85% годовых. Начисление и выплату процентного дохода будут осуществлять раз в полгода.
На аукцион Минфин также выставил гривневые госбонды со сроком обращения от 175 до 994 дней, однако ни одной из гривневых облигаций разместить не удалось.
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