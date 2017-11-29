Минфин одолжил на внутреннем рынке $575 млн

Вчера Минисерство финансов провело аукцион по размещению валютных и гривневых гособлигаций

Министерство финансов на аукционе вчера, 28 ноября, разместило семь серий валютных облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму более $575,09 млн. Об этом министерство сообщает на официальном сайте.



Срок обращения указанных ценных бумаг - от 490 до 546 дней. В то же время есть возможность досрочного погашения.



Доходность ценных бумаг зафиксирована на уровне 3,85% годовых. Начисление и выплату процентного дохода будут осуществлять раз в полгода.



На аукцион Минфин также выставил гривневые госбонды со сроком обращения от 175 до 994 дней, однако ни одной из гривневых облигаций разместить не удалось.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.