Средняя зарплата в Украине выросла почти на 40%

В годовом измерении - по сравнению с октябрем прошлого года - средняя зарплата в Украине выросла на 38%, сообщает Госстат

Фото: пресс-служба НБУ

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре по сравнению с октябрем 2016 года увеличилась на 37,9%, а по сравнению с прошлым месяцем выросла на 0,4% - до 7377 грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики на официальном сайте.



Ведомство уточняет, что данные приводятся без временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.



Реальная заработная плата в октябре текущего года по сравнению с сентябрем снизилась на 0,8%, а по сравнению с октябрем 2016 года увеличилась на 19,9%.



Наибольший рост средней заработной платы штатных работников в октябре текущего года по сравнению с октябрем 2016 года наблюдался в Тернопольской (на 54%), Черновицкой (на 51,4%), Кировоградской (на 48,9%), Закарпатской (на 48,6%), Хмельницкой (на 48,4%), Херсонской (на 47%), Винницкой и Черкасской (на 46,9%), Сумской и Житомирской (на 46,7%), Ивано-Франковской (на 45,3%), Волынской (на 45,2%), Черниговской (на 44,9%), Львовской (на 44,1%), Полтавской (на 43,3%), Харьковской (на 42,2%) областях, в Киеве - на 30,9%.



В Донецкой и Луганской областях рост заработной платы составил 20,8% и 22,4%, соответственно.



Самый высокий уровень зарплат в прошлом месяце зафиксирован традиционно в Киеве - 11454 грн, самый низкий - в Черновицкой области (5772 грн).



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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