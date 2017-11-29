Иностранные инвестиции в Украину выросли на 6% с начала года
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины на 1 октября составил $39,72 млрд, что на $2,22 млрд, или на 5,9%, больше показателя на начало года - $37,5 млрд. Об этом Государственная служба статистики сообщает на официальном сайте.
За этот период в акционерный капитал нерезидентов поступило $1,22 млрд новых инвестиций, при этом отток за период составил $305,9 млн, а позитивная переоценка - $1,3 млрд.
Ключевым инвестором остается Кипр с объемом вложений за период на уровне $464,6 млн.
Наибольшие объемы прямых инвестиций были направлены в промышленность - $464,4 млн, финансовую и страховую деятельность - $248,8 млн.
Объем прямых инвестиций (акционерного капитала) предприятий-резидентов Украины в экономику стран мира за девять месяцев составил $10,2 млн.
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