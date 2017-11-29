Великобритания заплатит €60 млрд за Brexit - СМИ

Соединенное Королевство и ЕС пришли к соглашению о сумме, которую придется заплатить за Brexit

Великобритания и Евросоюз (ЕС) пришли к соглашению о сумме, которую Соединенное Королевство заплатит за выход из блока. По данным The Telegraph, она составит €60 млрд.



По словам двух источников, об этом стороны договорились еще на прошлой неделе.



В следующий понедельник состоится встреча премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.



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