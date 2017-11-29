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Великобритания заплатит €60 млрд за Brexit - СМИ

29.11.2017 12:05
Соединенное Королевство и ЕС пришли к соглашению о сумме, которую придется заплатить за Brexit
Фото: EPA

Великобритания и Евросоюз (ЕС) пришли к соглашению о сумме, которую Соединенное Королевство заплатит за выход из блока. По данным The Telegraph, она составит €60 млрд.

По словам двух источников, об этом стороны договорились еще на прошлой неделе.

В следующий понедельник состоится встреча премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, ЕС, Brexit
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