Сводный бюджет в январе-октябре выполнен с профицитом

Профицит сводного бюджета на 1 ноября превысил 31 млрд грн, в то время как на 1 ноября 2016 года он сводный бюджет был дефицитным

Фото: пресс-служба НБУ

Сводный бюджет Украины в январе-октябре выполнен с профицитом на уровне 31,2 млрд грн против 26,87 млрд грн дефицита за аналогичный период предыдущего года. Об этом Национальный банк Украины сообщает на официальном сайте.



Доходы сводного госбюджета за этот период составили 824,19 млрд грн, расходы - 792,93 млрд грн.



Профицит государственного бюджета в январе-октябре составил 1,4 млрд грн против дефицита в 60,3 млрд грн, за аналогичный период прошлого года. Доход государственного бюджета за этот период составил 647,47 млрд грн, расходы - 646,24 млрд грн.



В октябре дефицит государственного бюджета сократился в сравнении с сентябрьскими показателями: до 13,6 млрд грн (в том числе по общему фонду - 12,6 млрд грн) по сравнению с 23,5 млрд грн и 22,8 млрд грн, соответственно.



В январе-октябре госбюджет сведен с профицитом в 1,4 млрд грн.



Плановый дефицит на 2017 год составляет 80,9 млрд грн, в том числе по общему фонду - 62,3 млрд грн.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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