МВФ назвал четыре условия для следующего транша
Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает четыре требования к Украине для получения следующего транша. Об этом сообщил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, пишут Украинские новости.
"Условиями для четвертого пересмотра программы являются принятие закона о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу госактивов, также требованием была уже принятая пенсионная реформа. Мы сейчас оцениваем, насколько она соответствует пенсионной системе. Необходимо также создание антикоррупционного суда и урегулирование вопроса с ценами на газ - то постановление (N187), которое было принято в феврале правительством", - сказал он.
Также Люнгман отметил необходимость принятия земельной реформы.
"Мы не отказались от этой реформы. Мы решили ее отложить на 2018 год для того, чтобы дать время для ее комплексной разработки и нахождения консенсуса в обществе", - добавил он.
Представитель МВФ добавил, что Украина уже выполнила программу на 2/3, было получено $12,5 млрд.
Среди важнейших проведенных реформ он отметил реформу банковского сектора, введение плавающего курса, таргетирование инфляции, создание НАБУ и реформу энергетического сектора.
В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.
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