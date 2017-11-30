Порошенко подписал изменения в госбюджет

Глава государства одобрил увеличение расходов общего фонда госбюджета на 7,6 млрд грн

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон № 2191 -VIII "О внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год".

"Документ направлен на эффективное и целевое использование бюджетных средств в 2017 году, путем перераспределения бюджетных назначений в пределах утвержденного общего объема расходов и предоставления кредитов", - отметили в пресс-службе президента.

Законом, в частности предусматривается увеличение расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, субвенция на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий, медицинскую субвенцию для обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам учреждений здравоохранения.

Также законом предусматривается сохранение на счетах общего фонда соответствующих местных бюджетов остатков средств субвенции на социально-экономическое развитие отдельных территорий и на счетах специального фонда - остатков средств субвенции на мероприятия по развитию системы здравоохранения в сельской местности.

Согласно закону, расходы общего фонда госбюджета увеличиваются на 7,6 млрд грн на предоставление льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.



На 1,7 млрд грн увеличиваются расходы на сохранение действующих зарплат полицейским и сотрудникам ГСНС.



1,1 млрд грн выделяется на развитие регионов, 0,3 млрд грн на своевременную выплату зарплат медикам и лечение диабета и почечной недостаточности. 0,2 млрд грн добавляется на лечение граждан Украины за границей.



0,05 млрд грн выделяется на обеспечение выплат военнослужащим Службы внешней разведки, 0,15 млрд грн на материально-техническое обеспечение службы разведки.

Напомним, Верховная Рада приняла этот закон 9 ноября. Он вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.