Инфляция в Украине ускорится - Fitch

Аналитики Fitch пересмотрели прогноз по инфляции в Украине

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует уровень инфляции в Украине на конец 2017 года на уровне 13,7%.

"Инфляция на конец 2017 года составит 13,7% и 9,1% на конец 2018 года", - говорится в материалах Fitch Ratings, розданных на пресс-конференции рейтингового агентства.

Нерешенный конфликт на востоке Украины является риском для достижения макроэкономических показателей и стабильности в стране, - отмечает Fitch. Также в агентстве считают, что главными рисками для восстановления экономики Украины станут президентские и парламентские выборы в 2019 году и нерешенный спор между Украиной и Россией по $3 млрд долга.

Напомним, в апреле аналитики Fitch прогнозировали, что инфляция в Украине по итогам года достигнет 11,2%.

В правительстве прогнозируют инфляцию в текущем году на уровне 12,9%, в НБУ - 12,2% на конец года.

По данным Госстата, индекс потребительских цен в Украине в октябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1,2%, с начала года инфляция составила 11,5%.

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