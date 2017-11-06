Накопи себе сам. Каким будет второй уровень пенсионной реформы

Помешать запуску накопительной системы может недоверие украинцев

В начале октября парламент принял пенсионную реформу. Закон предполагает осовременивание и повышение пенсий для большинства пенсионеров. Для 10,2 млн украинцев выплаты выросли с октября. Очередным этапом реформы должно стать введение накопительного уровня пенсионной системы. Правительство планирует запустить его с 1 января 2019 года. LIGA.net разбиралась, какие изменения ждут пенсионную систему в ближайшие два года, и какие задачи предстоит решить правительству для запуска второго уровня.

Что есть сейчас

Украинская пенсионная система сегодня состоит из двух условных уровней.

Первый уровень - общеобязательное пенсионное страхование или так называемая солидарная система, из которой государственные пенсии получают 11,7 млн пенсионеров. По данным Пенсионного фонда, в начале октября средний размер пенсии был на уровне 2447 грн.

Доходы Пенсионного фонда формируются за счет Единого социального взноса. В Украине официально работают 16 млн человек. Но, по информации Минсоцполитики, только 10 млн из них платят ЕСВ. Такое неравное соотношение количества пенсионеров и плательщиков ЕСВ приводит к невысоким пенсиям и увеличению дефицита Пенсионного фонда.

Еще один уровень - добровольное негосударственное пенсионное обеспечение. Он работает в Украине с 2004 года. Его основа - негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Количество участников НПФ и общая стоимость их активов постоянно растет, однако добровольные инвестиции в будущую пенсию пока не стали массовым явлением. По данным Нацкомфинуслуг в первом полугодии в Украине работали 64 НПФ. Общая стоимость их активов - 2,2 млрд грн, на 12,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Общее количество участников НПФ - 838 000 человек, из которых пенсионные выплаты уже сегодня получают 9,9%.

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Для чего нужен второй накопительный уровень? После ее запуска все пенсионеры будут получать пенсии, согласно своему трудовому стажу. Накопитальная система предполагает обязательные взносы всех официально работающих граждан из своей зарплаты на персональные счета. Накопленные деньги будут храниться до момента выхода человека на пенсию. С 2019 года размер взносов в пользу будущей пенсии составит 2% от заработка, ежегодно взнос будет увеличиваться на 1 процентный пункт - до 7%.

Второй накопительный уровень пенсионной системы не станет панацеей от низких пенсий. Он прижился в одних странах, но другие были вынуждены от него отказаться. "Положительные результаты получили ряд стран, в частности Чили, Боливия, Австралия, Швейцария и другие. Ряд стран после кризисных явлений 2000-х начали его сворачивать. В частности, Польша, Венгрия, страны Балтии", - говорит Игорь Яковенко, эксперт Института общественно-экономических исследований.

Причинами стали недостаточная инвестиционная эффективность и дефицит, который в результате увеличивался на солидарном первичном уровне. "Это привело к необходимости его дополнительной финансовой поддержки за счет перераспределения потоков с накопительного уровня", - говорит Яковенко.

Что будет дальше

Как будет функционировать второй накопительный уровень в Украине? У правительства есть чуть больше года, чтобы определиться, кто будет хранить и накапливать деньги участников второго уровня, и кто будет надзирать за деятельностью накопительных учреждений. В качестве дорожной карты, правительство будет использовать план по внедрению обязательного накопительного уровня, который Кабмин утвердил 11 октября.

Согласно плану, до конца 2018 года власти должны определить статус субъектов системы накопительного пенсионного обеспечения, обеспечить их прозрачную деятельность и передать функции надзора за ними Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Успех задумки зависит от координации действий между правительством и парламентом.

"Планируется разработать и подать в Верховную Раду законодательные акты по поводу: перераспределения функций между Нацкомфинуслуг и НКЦБФР в сфере регулирования деятельности субъектов негосударственного пенсионного обеспечения; введения надзора за деятельностью субъектов системы накопительного пенсионного обеспечения; противодействия злоупотреблениям в финансовом секторе", - сообщили LIGA.net в пресс-службе Минсоцполитики.

Украинская модель

Сроки выполнения плана зависят от концепции, на которой остановится Кабмин. Сейчас обсуждается два варианта концепции: централизованная и децентрализованная. Централизованная система предполагает накопление денег участников второго уровня в едином государственном Накопительном фонде, децентрализованная - в негосударственных пенсионных фондах.

В законе об общеобязательном государственном пенсионном страховании от 2003 года уже прописано требование создать государственный Накопительный пенсионный фонд Украины, который будет накапливать средства населения и работать с компаниями по управлению активами (КУА). "Предусматривается, что администрировать Накопительный фонд будет Пенсионный фонд. Управлять активами такого фонда должны одна или несколько КУА, хранить активы - банк-хранитель. Но такая модель скорее всего не проходит по срокам. Согласно закону, первое заседание совета Накопительного фонда должно состояться не позже не позже 1 января 2018, а пока даже не началась регистрация Накопительного фонда, формирование Совета и т.д.", - говорит Татьяна Сальникова, председатель совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов.

У централизованной модели есть недостатки, самый очевидный - коррупционные риски. "Есть негативный опыт России, которая тоже когда-то тоже создала единый накопительный фонд. Со временем деньги этого фонда были распределены на солидарную систему, а второй накопительный уровень был уничтожен", - говорит Наталья Веселова, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам занятости и пенсионного обеспечения.

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Есть и альтернативные предложения. В июле 2017 группа народных депутатов внесла в парламент проект закона № 6677, который предлагает создавать накопительный уровень на базе частных пенсионных фондов и не предусматривает создание единого государственного накопительного фонда. Эксперты считают, что главный плюс децентрализованной модели в том, что регуляторы и участники рынка с ней уже неплохо знакомы. НПФы и профессиональные лицензированные компании, которые их обслуживают (компании по управлению активами, банки-хранители), работают в Украине уже 13 лет.

"Сейчас, судя по публичным заявлениям, к такой модели второго уровня склоняется Кабмин, - считает Сальникова. - Она позволяет запустить накопительный уровень в срок, не тратить для этого бюджетные деньги на создание некоего "гиганта", его операционной инфраструктуры и изобретение велосипеда с тем, как он должен работать, как сделать его надежным, и как его контролировать".

В Минсоцполитики говорят, что концепция еще прорабатывается и однозначного решения нет. В то же время субъектов негосударственного пенсионного обеспечения уже готовят к реформе. По информации Минсоцполитики, в 2018 году ведомство должны разработать законопроекты о критериях отбора негосударственных пенсионных фондов для работы в рамках второго уровня и усилить требований к компаниям, которые управляют пенсионными активами.

Единый регулятор

Чтобы обеспечить прозрачную и понятную деятельность субъектов второго уровня, правительству предстоит перераспределить функции надзора за рынком между Нацкомфинуслуг и НКЦБФР. Сейчас функции основного регулятора рынка негосударственного пенсионного обеспечения выполняет Нацкомфинуслуг. Она ведет надзор за негосударственными пенсионными фондами и администраторами пенсионных фондов. За работой компанияй по управлению активами и банками-хранителями следит НКЦБФР.



В 2018 году надзор за субъектами системы накопительного пенсионного обеспечения планируют консолидировать в НКЦБФР, сообщили в Минсоцполитики. Нацкомфинуслуг ожидает ликвидация.

Нынешний подход несовершенен. Будущий регулятору увеличит свое влияние на участников рынка и усилит подход к надзору, анализу отчетности компаний. "Сама система требований к обслуживающим компаниям - отличная. Проблема в том, что никто не ведет сейчас профессиональный надзор на рынке, поэтому система требований полурабочая. Кто хочет и считает важным - выполняет. Кто не хочет - не выполняет, а просто соблюдает формальности", - признает Сальникова.

Кредит доверия

Несмотря на то, что пенсионная реформа уже вступила в силу, существует риск, что второй накопительный уровень так и не заработает в срок. Причина - в размере дефицита ПФ. "Вводить систему обязательного пенсионного накопления стоит только после решения проблемы разбалансированности ПФУ, это признают все международные партнеры Украины. Устранить дефицит в ближайшие годы не получится, а значит второй уровень может только усугубить ситуацию, - отмечает высокопоставленный собеседник в Минфине.

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Еще одним препятствием может быть недоверие граждан к новому уровню пенсионной системы. "Как показывает опыт ряда стран, дополнительные взносов в накопительную систему интересует в основном средний класс. Тем, кто беднее, даже 2 5% от зарплаты могут существенно сказываться на уровне потребления, - говорит Игорь Яковенко. Поскольку в Украине средний класс не превышает 25%, накопительная система не будет положительно восприниматься основной массой населения".

Сторонники накопительного уровня считают, что план, утвержденный Кабмином вполне реальный. "Маркеры и сроки внедрения второго уровня - это пока наибольший позитив со времен указа Кучмы 1998 года с точки зрения реализации реальных реформ, а не параметрических (возраст, стаж, коэффициенты), изменений системы пенсионного обеспечения. Важно что процесс уже запущен и есть конкретные временные рамки", - считает Наталья Веселова.