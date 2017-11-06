 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.42  26.70   EUR:  31.03  31.61
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Бизнесу возместили 70,25 млрд грн НДС - Минфин

06.11.2017 11:50
С 1 апреля в реестр поступило 24,59 тыс. заявок бизнеса на возмещение НДС на общую сумму 88,06 млрд грн
Фото: пресс-служба НБУ

Объем полученного бизнесом возмещения налога на добавленную стоимость по состоянию на начало ноября достиг 70,25 млрд грн. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.

В том числе 134 налогоплательщика получили возмещение в автоматическом режиме на 3,7 млрд грн.

С 1 апреля в реестр поступило 24,59 тыс. заявок бизнеса на возмещение на общую сумму 88,06 млрд грн, при этом по заявкам на 1,1 млрд грн отказано в возмещении или они находятся на обжаловании. В ноябре в реестр уже поступило восемь заявок на общую сумму 1,8 млн грн, но возмещение еще не осуществлялось.

Почти 90% заявленной ежемесячной суммы к возмещению возвращается в тридцатидневный срок, в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял всего 41%, отмечает Минфин.

"Действующая система возмещения позволяет бизнесу получать НДС на свои счета в заявленных к возмещению объемах, что позволяет прозрачно планировать свои бизнес-процессы", - сообщает пресс-служба министерства.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НДС, Министерство финансов, Налогообложение
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров