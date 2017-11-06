Бизнесу возместили 70,25 млрд грн НДС - Минфин

С 1 апреля в реестр поступило 24,59 тыс. заявок бизнеса на возмещение НДС на общую сумму 88,06 млрд грн

Объем полученного бизнесом возмещения налога на добавленную стоимость по состоянию на начало ноября достиг 70,25 млрд грн. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.



В том числе 134 налогоплательщика получили возмещение в автоматическом режиме на 3,7 млрд грн.



С 1 апреля в реестр поступило 24,59 тыс. заявок бизнеса на возмещение на общую сумму 88,06 млрд грн, при этом по заявкам на 1,1 млрд грн отказано в возмещении или они находятся на обжаловании. В ноябре в реестр уже поступило восемь заявок на общую сумму 1,8 млн грн, но возмещение еще не осуществлялось.



Почти 90% заявленной ежемесячной суммы к возмещению возвращается в тридцатидневный срок, в то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял всего 41%, отмечает Минфин.



"Действующая система возмещения позволяет бизнесу получать НДС на свои счета в заявленных к возмещению объемах, что позволяет прозрачно планировать свои бизнес-процессы", - сообщает пресс-служба министерства.



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