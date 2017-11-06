Наличные доллар и евро сегодня подешевели
Средний курс продажи американской валюты упал на 1,27 коп - до 27,0237 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи - также 26,9 грн.
Средний курс покупки евро упал на 10,07 коп и составляет 31,0293 грн, средний курс продажи - упал на 5,50 коп до 31,5537 грн. Продать евро дороже можно за 31,3 грн, купить дешевле - за 31,35 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,9 коп и составляет 4,234 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,2 коп до 4,630 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,48 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,7943
|
27,0237
|
0,4234
|
0,4630
|
31,0293
|
31,5537
|
Медиана
|
26,8000
|
27,0500
|
0,4355
|
0,4630
|
31,0850
|
31,5200
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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