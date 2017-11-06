Наличные доллар и евро сегодня подешевели

В понедельник, 6 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 2,27 до 26,7943 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,27 коп - до 27,0237 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи - также 26,9 грн.



Средний курс покупки евро упал на 10,07 коп и составляет 31,0293 грн, средний курс продажи - упал на 5,50 коп до 31,5537 грн. Продать евро дороже можно за 31,3 грн, купить дешевле - за 31,35 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,9 коп и составляет 4,234 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,2 коп до 4,630 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,48 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,7943 27,0237 0,4234 0,4630 31,0293 31,5537 Медиана 26,8000 27,0500 0,4355 0,4630 31,0850 31,5200

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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