Доллар на межбанке подешевел на 13 копеек

В понедельник, 6 ноября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,94/26,965*, к 12:00 котировки составили 26,81/26,83

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,81, максимальные - 26,94. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,83, максимальные - 26,965.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4561/0,4571, к 12:00 котировки составили 0,4544/0,4553.



Торги по евро начались с котировок 31,2827/31,3063, к 12:00 котировки составили 31,1076/31,1308.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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