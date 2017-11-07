Наличный доллар подешевел еще на 5 копеек

Во вторник, 7 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 5,43 до 26,7400 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,47 коп - до 26,9790 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,83 грн, минимальный курс продажи - 26,88 грн.



Средний курс покупки евро упал на 13,68 коп и составляет 30,8925 грн, средний курс продажи - упал на 11,97 коп до 31,4340 грн. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле - за 31,3 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,4 коп и составляет 4,199 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,8 коп до 4,612 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,7400 26,9790 0,4199 0,4612 30,8925 31,4340 Медиана 26,7500 26,9650 0,4400 0,4610 30,9500 31,4000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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