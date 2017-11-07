В Литве представили "план Маршалла" для Украины

В документе говорится, что в течение 10 лет политики предлагают выделить Украине начиная с 2018 года 50 млрд евро помощи

В Литве представили план финансовой помощи Европейского союза Украине, неформально называемый "новым планом Маршалла".

Как сообщает Delfi, план помощи Украине, который инициируют литовские политики, 6 ноября представили в Сейме Литвы. Он был представлен послам стран-участниц Программы Восточного партнерства.

В документе говорится, что в течение 10 лет политики предлагают выделить Украине начиная с 2018 года 50 млрд евро помощи для поощрения малого и среднего бизнеса.

Литовские дипломаты и политики настаивают, чтобы "план Маршалла" для Украины был поддержан на саммите Восточного партнерства, который запланирован на ноябрь.

В свою очередь, министр иностранных дел Литвы Линкявичюс призывает называть этот план "Европейским планом" для Украины. Он также отметил, что помощь Украине нужно предоставить как можно быстрее. "Нам очень важно, чтобы помощь, которая попадает в Украину, была бы эффективной, чтобы доноры охотно выделяли для этого средства, чтобы их не пугали проявления бюрократии и коррупции, которые еще имеются. Одновременно мы видим, что время не является нашим союзником, ведь люди устали: от войны, от бюрократии, от лишений", - сказал журналистам глава МИД.

Напомним, ранее вице-премьер - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив сообщил, что сейм Литвы подготовил план помощи Украине в контексте евроинтеграции, который предусматривает ежегодную помощь от ЕС в размере 5 млрд евро. По его словам, сейчас этот проект активно обсуждается в ключевых международных институтах, чтобы сформировать "группу друзей" Украины и обеспечить поддержку плана для его воплощения.

Еврокомиссар Йоханнес Хан получил проект "плана Маршалла" для Украины, но считает, что Еврокомиссия уже сейчас имеет необходимые инструменты для его выполнения.

Как сообщалось, идея предоставления масштабной финансовой поддержки вошла в повестку дня саммита Украина-ЕС.

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