Наличный доллар подешевел еще на 7 копеек

Во вторник, 7 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 7,33 до 26,7210 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 7,27 коп - до 26,9510 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,81 грн, минимальный курс продажи - 26,84 грн.



Средний курс покупки евро упал на 17,10 коп и составляет 30,8583 грн, средний курс продажи - упал на 16,43 коп до 31,3893 грн. Продать евро дороже можно за 31,11 грн, купить дешевле - за 31,2 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 4,229 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,9 коп до 4,621 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,53 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,7210 26,9510 0,4229 0,4621 30,8583 31,3893 Медиана 26,7450 26,9500 0,4325 0,4630 30,8750 31,4000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.