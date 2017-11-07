Доллар на межбанке потерял 6 копеек

Во вторник, 7 ноября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,80/26,82*, к 12:00 котировки составили 26,74/26,755

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,74, максимальные - 26,80. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,755, максимальные - 26,82.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4577/0,4584, к 12:00 котировки составили 0,4550/0,4555.



Торги по евро начались с котировок 31,0585/31,0790, к 12:00 котировки составили 30,9355/30,9528.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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