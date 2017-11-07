Резервы НБУ выросли до $18,736 млрд

За октябрь международные резервы Украины выросли на $98 млн - до $18,736 млрд

Международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в октябре выросли на 0,5% до $18,736 млрд. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



По итогам октября резервы выросли на $98 млн, или 0,5%.



Увеличению объемов резервов в течение октября способствовали: поступления в пользу правительства на сумму $185,3 млн, в том числе $170,3 млн - от размещения облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в валюте; поступления от операции своп с уполномоченным банком на внутреннем рынке на сумму $100 млн.



В то же время из международных резервов было направлено $147,2 млн на валютные интервенции, которые НБУ осуществлял для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке под действием временных факторов.



В течение октября регулятор продал на межбанковском валютном рынке $181,2 млн, в том числе $41 млн - по интервенциям в форме запроса лучшего курса.



НБУ купил в результате проведения интервенций в форме запроса лучшего курса $34 млн.



$30,9 млн были направлены из резервов на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте. Из них $3,3 млн - с целью обслуживания госбондов, номинированных в валюте.



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