Поступления от ЕСВ выросли на 4,6 млрд грн - ГФС

За 10 месяцев 2017 года поступления от Единого социального взноса выросли до 145 млрд грн

Поступления от единого социального взноса за январь-октябрь 2017 года выросли до 145 млрд грн, что соответствует уровню аналогичного периода 2016 года, когда ставка ЕСВ была вдвое выше. Об этом Государственная фискальная служба (ГФС) сообщает на официальном сайте.



Эта цифра на 39,3 млрд грн больше, чем за соответствующий период 2016 года.



За октябрь поступления выросли на 4,6 млрд грн в годовом выражении (по сравнению с октябрем прошлого года) - до 15,8 млрд грн.



"За 10 месяцев 2017 года бизнес уплатил 145 млрд грн единого социального взноса. Аналогичная сумма ЕСВ была перечислена и в январе-октябре 2015 года. Но, напомню, тогда размер ЕСВ был вдвое больше, чем сегодня", - отметил и.о. главы ГФС Мирослав Продан.



"Конечно, важен фактор роста платежей - повышения минимальной зарплаты до 3200 грн с января 2017 года… Зарплаты начали выходить из "тени". И потери бюджета Пенсионного фонда от понижения ЕСВ на 50% полностью компенсированы", - отметил он.



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