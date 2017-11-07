НБУ осталось перечислить в бюджет еще 4,4 млрд грн прибыли

Сегодня Нацбанк перечислил предпоследний транш прибыли в госбюджет, осталось перечислить еще 5 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 7 ноября, перечислил предпоследний в этом году транш прибыли в государственный бюджет в объеме 5 млрд грн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Из общей суммы прибыли НБУ в 44,4 млрд грн, которую нужно перечислить в госбюджет до конца этого года, осталось перечислить еще 4,4 млрд грн.



С начала года регулятор перечислил шесть траншей: 21 апреля, 10 мая, 8 июня, 7 июля, 7 августа и 6 октября этого года, соответственно, на общую сумму 35 млрд грн.



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