ЕБРР сохранил прогноз по росту ВВП Украины
Рост ВВП Украины по итогам 2017 года составит 2%, в 2018 году экономика вырастет на 3%. Об этом говорится в докладе ЕБРР о региональных экономических перспективах, охватывающем положение в 37 государствах с формирующимися рынками.
В то же время в докладе отмечается падение реального экспорта и промышленного производства.
"Инфляция потребительских цен (ИПЦ) остается высокой, составив 16% в годовом исчислении в сентябре 2017 года. Банковская система Украины была стабильной, но кредитование реального сектора остается слабым", - отмечают эксперты ЕБРР.
В ЕБРР считают, что продолжение программы МВФ для Украины является неопределенным из-за низкого темпа реформ.
Напомним, МВФ прогнозирует, что рост реального ВВП Украины в 2017 году составит 2%, в 2018 году - 3,2%.
По прогнозам НБУ, реальный ВВП в 2017 году увеличится на 2,2%, в 2018 году - на 3,2%.
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