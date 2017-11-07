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ЕБРР сохранил прогноз по росту ВВП Украины

07.11.2017 16:59
Европейский банк реконструкции и развития оставил без изменения свой майский прогноз по ВВП Украины: 2% в 2017 году и 3% по итогам 2018 года
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Рост ВВП Украины по итогам 2017 года составит 2%, в 2018 году экономика вырастет на 3%. Об этом говорится в  докладе ЕБРР о региональных экономических перспективах, охватывающем положение в 37 государствах с формирующимися рынками.

В то же время в докладе отмечается падение реального экспорта и промышленного производства.

"Инфляция потребительских цен (ИПЦ) остается высокой, составив 16% в годовом исчислении в сентябре 2017 года. Банковская система Украины была стабильной, но кредитование реального сектора остается слабым", - отмечают эксперты ЕБРР.

В ЕБРР считают, что продолжение программы МВФ для Украины является неопределенным из-за низкого темпа реформ.

Напомним, МВФ прогнозирует, что рост реального ВВП Украины в 2017 году составит 2%, в 2018 году - 3,2%.

По прогнозам НБУ, реальный ВВП в 2017 году увеличится на 2,2%, в 2018 году - на 3,2%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ЕБРР, ВВП
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