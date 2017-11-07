Украина выплатила РФ £1 млн судебных издержек по долгу Януковича

Минюст Украины по решению Высокого суда правосудия Англии выплатил 1,19 млн фунтов судебных расходов, понесенных РФ в споре по "долгу Януковича"

Министерство юстиции Украины по решению Высокого суда правосудия Англии и Уэльса выплатило 41,79 млн грн (1,19 млн фунтов стерлингов) судебных расходов, понесенных российской стороной в споре за так называемый кредит Януковича. Как сообщает ЭП, соответствующая информация обнародована на Портале использования публичных средств.

На портале Law 360, который специализируется на новостях судебной тематики, отмечается, что "Россия выставила требования к Украине по судебным расходам на общую сумму 2,4 млн фунтов". При этом "стороны согласились, что сумма должна составлять 50% от указанных расходов".

Как сообщалось, 29 марта 2017 г. Высокий суд Лондона обязал Украину погасить еврооблигации на $3 млрд и выплатить $75 млн процентов по долгу. При этом суд разрешил Украине подать апелляцию и приостановил выполнение решения.

Украина в своих возражениях указывает, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 г., является недействительным и не подлежит принудительному исполнению. Среди причин - нарушение внутреннего законодательства при выпуске бумаг, а также давление со стороны РФ в течение 2013 г. с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, аннексия Крыма и военная агрессия в Донбассе.

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