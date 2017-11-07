К закрытию межбанка доллар подешевел на 8 копеек

Курс евро на межбанке опустился ниже 31 гривни

Во вторник, 7 ноября, торги по доллару США открылись котировками 26,80/26,82, к закрытию котировки составили 26,715/26,73. Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,715, максимальные - 26,80. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,73, максимальные - 26,82.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4577/0,4584, к закрытию котировки составили 0,4525/0,4530.

Торги по евро начались с котировок 31,0585/31,0790, к закрытию котировки составили 30,9332/30,9506.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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