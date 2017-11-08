Сегодня наличный доллар подешевел еще на 6 копеек

В среду, 8 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 5,50 до 26,6660 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 6,90 коп - до 26,8820 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,73 грн, минимальный курс продажи - 26,8 грн.



Средний курс покупки евро упал на 11,68 коп и составляет 30,7415 грн, средний курс продажи - упал на 12,43 коп до 31,2650 грн. Продать евро дороже можно за 30,9 грн, купить дешевле - за 31,1 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,2 коп и составляет 4,177 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 4,1 коп до 4,580 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,45 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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