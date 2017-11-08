Аукцион Минфина по размещению ОВГЗ провалился

Вчера Министерство финансов не смогло провести размещения ОВГЗ

Министерство финансов не смогло вчера, 7 ноября, провести успешное первичное размещение ОВГЗ. Об этом сам Минфин сообщает на официальном сайте.



Банкам-первичным дилерам предложили трехлетние ОВГЗ с погашением 19 августа 2020 года с номинальной доходностью 14,5% годовых. Финучреждения подали три заявки с доходностью 15% на сумму 10,42 млн грн, хотя Минфин был готов разместить бонды на 2,23 млрд грн.



Министерство все заявки проигнорировало.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.