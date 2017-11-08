МВФ приедет в Украину обсудить проект госбюджета на 2018 год
Техническая миссия Украины Международного валютного фонда (МВФ) прибудет в Киев 9 ноября для обсуждения проекта государственного бюджета Украины на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба украинского представительства Фонда со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.
"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 9 по 17 ноября для проведения технического обсуждения проекта бюджета на 2018 год", - гласит заявление.
Ранее Фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. "Условиями для четвертого пересмотра программы являются принятие закона о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу госактивов, также требованием была уже принятая пенсионная реформа. Мы сейчас оцениваем, насколько она соответствует пенсионной системе. Необходимо также создание антикоррупционного суда и урегулирование вопроса с ценами на газ - то постановление (N187), которое было принято в феврале правительством", - сказал Йоста Люнгман.
Также он отметил необходимость принятия земельной реформы.
В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.
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