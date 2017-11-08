К закрытию межбанка доллар подешевел на 8 копеек

В среду, 8 ноября, торги по доллару США открылись котировками 26,705/26,725, к закрытию котировки составили 26,62/26,64

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,62, максимальные - 26,705. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,64, максимальные - 26,725.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4510/0,4516, к закрытию котировки составили 0,4486/0,4494.



Торги по евро начались с котировок 30,9751/30,9983, к закрытию котировки составили 30,8792/30,8970.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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