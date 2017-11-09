Наличные курсы валют: данные на 10:00

В четверг, 9 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 4,05 до 26,5985 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,47 коп - до 26,8290 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,67 грн, минимальный курс продажи - 26,75 грн.



Средний курс покупки евро упал на 2,10 коп и составляет 30,7190 грн, средний курс продажи - упал на 2,40 коп до 31,2410 грн. Продать евро дороже можно за 30,87 грн, купить дешевле - за 31,1 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,2 коп и составляет 4,160 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,5 коп до 4,559 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,5985 26,8290 0,4160 0,4559 30,7190 31,2410 Медиана 26,6000 26,8150 0,4350 0,4550 30,7150 31,2000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.