Доллар на межбанке подешевел на 5 копеек

В четверг, 9 ноября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,60/26,62*, к 12:00 котировки составили 26,55/26,57

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,55, максимальные - 26,60. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,57, максимальные - 26,62.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4483/0,4492, к 12:00 котировки составили 0,4474/0,4482.



Торги по евро начались с котировок 30,8729/30,8961, к 12:00 котировки составили 30,7980/30,8212.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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