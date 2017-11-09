Наличный доллар продолжил дешеветь

В четверг, 9 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 6,03 до 26,5787 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 5,13 коп - до 26,8123 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,67 грн, минимальный курс продажи - 26,72 грн.



Средний курс покупки евро упал на 1,83 коп и составляет 30,7217 грн, средний курс продажи - упал на 2,47 коп до 31,2403 грн. Продать евро дороже можно за 30,87 грн, купить дешевле - за 31,1 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,2 коп и составляет 4,200 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал также на 1,2 коп до 4,572 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,47 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,5787 26,8123 0,4200 0,4572 30,7217 31,2403 Медиана 26,5750 26,8000 0,4300 0,4550 30,7400 31,2250

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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