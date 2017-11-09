Верховная Рада добавила на субсидии 7,6 млрд грн
Верховная Рада добавила на субсидии 7,6 млрд грн. Как передает корреспондент LIGA.net, за изменения в госбюджет на 2017 год проголосовали 292 депутата.
Расходы общего фонда госбюджета увеличиваются на 7,6 млрд грн на предоставление льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.
На 1,7 млрд грн увеличиваются расходы на сохранение действующих зарплат полицейским и сотрудникам ГСНС.
1,1 млрд грн выделяется на развитие регионов, 0,3 млрд грн на своевременную выплату зарплат медикам и лечение диабета и почечной недостаточности. 0,2 млрд грн добавляется на лечение граждан Украины за границей.
0,05 млрд грн выделяется на обеспечение выплат военнослужащим Службы внешней разведки, 0,15 млрд грн на материально-техническое обеспечение службы разведки.
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Кабинет министров Украины 8 ноября принял решение о введении в Украине монетизации субсидий с 1 января 2018 г.
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