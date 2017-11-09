К закрытию межбанка доллар подешевел на 6 копеек

В четверг, 9 ноября, торги по доллару США открылись котировками 26,60/26,62, к закрытию котировки составили 26,54/26,56

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,54, максимальные - 26,60. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,56, максимальные - 26,62.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4483/0,4492, к закрытию котировки составили 0,4477/0,4485.



Торги по евро начались с котировок 30,8729/30,8961, к закрытию котировки составили 30,8660/30,8866.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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